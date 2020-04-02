不少人都有找不到東西的經驗，有時候就算近在眼前，也會因為一時的「鬼遮眼」看不到！一名網友就在臉書上抱怨自己的iPad不見超久，不管怎麼找都找不到，最近開車時覺得副駕駛有點座怪怪的，才驚訝發現iPad隱藏在其中！沒想到他PO上網分享之後，網友竟然揭露超殘酷的事實。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示自己的iPad最近不見了，翻遍所有地方就是找不到，讓他超級苦惱。日前他在開車的時候突然覺得副駕駛座看起來哪裡不太一樣，仔細一看才發現他遍尋不著的iPad就躺在那，原來是因為iPad的黑色皮質保護套跟車上的沙發椅完美融和在一起，才讓他一直沒看到。最後原PO也無奈直呼「找了七七四十九天的iPad終於看到了。」

文章曝光之後引起網友討論，不少人紛紛留言回應「偽裝的真好」、「能找到是祖先18代，代代燒香拜佛吃素不殺生得來的好運氣」、「下次別買一樣顏色的了」、「超級變變變ㄟ」、「我找好久終於也找到了」、「這大家來找碴吧」、「偽裝術最高境界」、「我看了大家的留言才發現」但也有網友點出超殘酷的事實「你的副駕7749天都沒人坐……」、「單身狗7749天！」、「你沒有女朋友對吧」、「是因為沒人坐副駕嗎？ 幫QQ」、「49天副座都沒妹子」。