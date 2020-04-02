古代在還未發明火藥前，冷兵器時代以「馬槊、陌刀及狼牙棒」，為殺傷力最大的武器，而在中國的歷史上可發現，古代打仗時經常使用弓箭，也讓不少網友提出，假若在武器上塗抹毒，不就能增加殺傷力，但古代打仗時為何卻鮮少使用呢？

一名網友在《知乎》揭密，表示古代箭以金屬製成，若要將敵人殺死，主要就是刺穿重要臟器，導致內出血而死亡，假若運氣好沒喪命，又未即時處理傷口，金屬箭頭帶有大量細菌，使得身體出現免疫反應，傷口迅速惡化化膿，最終因細菌感染而死亡。

而且要拔出箭頭，其實也非常不容易，不僅會造成傷口擴大，且短時間內未緊急處理，內外出血狀況嚴重，以古代技術來說，根本難以存活，就算成功取出箭頭，也已對傷口造成二度傷害，當時並未有無菌的觀念，只對傷口外部以灼燒方式消毒，傷者的恢復狀況，只能靠個人的免疫力。

而人的頭部與軀幹最為重要，假若不小心被射中，其實箭上是否有毒，根本不是很重要，再者毒藥的起效時間也較慢，除非攜帶劇毒的藥物，但古時根本沒有容器，如果帶礦物毒藥，不論採集或攜帶都不便又費時，一不小心灑到空中，都可能造成我方軍隊全軍覆沒，若摻水塗在箭上，有毒氣體也會對軍隊造成影響。

二來如果使用動物性毒藥，不論毒蛇、毒蠍還是蜈蚣，也都具有攻擊性，根本難以取得，因此數量也不多。有趣的是，古代打仗時則會在箭上塗「金汁」，其為「排泄物」，由於箭頭上沾有穢物，會使傷口細菌感染加劇，古時也無法消毒，再加上古時的箭大多使用多次，基本上都有生鏽狀況，因此比用毒藥還更有殺傷力。