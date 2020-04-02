國外最近興起一種叫做「全裸挑戰」的遊戲，不少情侶都紛紛響應。(影片來源/FB/新Monday /如遭刪除請見諒)

不少男生都喜打電動，有時候甚至可以連續好幾個小時不吃不喝不睡，而且完全不會被旁邊的事情影響。最近國外就因此有人發起一個全裸挑戰，讓各位女友在男友打電玩的時候在旁邊裸體，看他們會有什麼反應，不少人也將男友的影片PO到網路上，網友看了全都笑翻。

近幾年很流行發起挑戰，最近就有一個叫做「全裸挑戰」〈Naked Challenge〉的活動在國外情侶之間瘋傳。規則就是趁你男友在玩電玩或是忙事情的時候，突然全裸出現在他面前，並拍下他的反應。從網友們上傳的影片可以看到，有的男友被嚇到噴水或張大嘴巴，但大部分的男友震驚之餘都難掩開心的表情，紛紛露出燦爛的笑容，並準備衝過去撲倒對方。

影片在網路上曝光之後引起熱議，不少網友紛紛留言表示「笑死了」、「興奮到跌倒真的好好笑」、「果然男人都是一樣的」、「反應太有愛了吧」、「我也要試…等等我忘記我單身」、「立馬關窗簾那個很加分」、「我以為男生都會繼續打電動不會理對方欸」、「女生反應比較好笑」、「沒放下的就屎定了」、「沒放下的就屎定了」。