近日韓版的鋼琴女神在網路上爆紅，亮眼的外型受到眾人矚目。(影片來源/YouTube/이지Leezy/如遭刪除請見諒)

馬來西亞的知名鋼琴家李元玲是鋼琴大師李雲迪的愛徒，因為亮眼的外貌和凹凸有致的身材被網友封為「鋼琴女神」，日前有網友注意到韓國一名正妹鋼琴家，不論是長相、身材還是琴藝都和李元玲不相上下，紛紛暴動直呼：「我戀愛了！」

在 Instagram 查看這則貼文 임이지 Im lee zy（@imleezy86）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 下午 10:51 張貼

近日一段YouTube影片在網路上遭到瘋傳，可以看到一名戴著口罩的短髮女子，正在彈奏電影「不能說的秘密」中的穿越神曲「Super Secret」。優美的琴聲讓人陶醉，但仔細一看卻發現該名女子的穿著超火辣，低胸貼身的白色上衣讓她的好身材全都一覽無遺。彈奏的過程中，該名女子將口罩摘下，露出廬山真面目，精緻的五官讓網友為之驚豔，該名正妹還在影片中穿插一些新冠肺炎的報導和數據，似乎想透過鋼琴傳達一些訊息。

在 Instagram 查看這則貼文 임이지 Im lee zy（@imleezy86）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 下午 11:26 張貼

據了解，該名正妹是韓國鋼琴網紅「Im lee zy」〈임이지〉，頻道中經常可以看到她彈鋼琴或是分享日常生活，影片曝光後也瞬間掀起暴動，不少網友紛紛留言表示「這妹子的身材太逆天了吧」、「挖我想學鋼琴了拉」、「雙重享受人生滿足了」、「真是兇猛!」、「真的是視覺與聽覺的享受實在是太養眼啦」、「穿這樣彈琴太犯規了吧」、「學音樂的女孩氣質就是不一樣」。