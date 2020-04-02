馬來西亞的知名鋼琴家李元玲是鋼琴大師李雲迪的愛徒，因為亮眼的外貌和凹凸有致的身材被網友封為「鋼琴女神」，日前有網友注意到韓國一名正妹鋼琴家，不論是長相、身材還是琴藝都和李元玲不相上下，紛紛暴動直呼：「我戀愛了！」
近日一段YouTube影片在網路上遭到瘋傳，可以看到一名戴著口罩的短髮女子，正在彈奏電影「不能說的秘密」中的穿越神曲「Super Secret」。優美的琴聲讓人陶醉，但仔細一看卻發現該名女子的穿著超火辣，低胸貼身的白色上衣讓她的好身材全都一覽無遺。彈奏的過程中，該名女子將口罩摘下，露出廬山真面目，精緻的五官讓網友為之驚豔，該名正妹還在影片中穿插一些新冠肺炎的報導和數據，似乎想透過鋼琴傳達一些訊息。
據了解，該名正妹是韓國鋼琴網紅「Im lee zy」〈임이지〉，頻道中經常可以看到她彈鋼琴或是分享日常生活，影片曝光後也瞬間掀起暴動，不少網友紛紛留言表示「這妹子的身材太逆天了吧」、「挖我想學鋼琴了拉」、「雙重享受人生滿足了」、「真是兇猛!」、「真的是視覺與聽覺的享受實在是太養眼啦」、「穿這樣彈琴太犯規了吧」、「學音樂的女孩氣質就是不一樣」。
文章來源：YT/이지Leezy
文章來源：IG/imleezy86
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