亂丟垃圾是非常沒有公德心的行為！一名網友就在網路上抱怨有人在他家門口亂丟垃圾，本來想到看看裡面有沒有留下兇手的資訊，沒想到一翻開竟然讓他發現對方慘況，瞬間怒氣全消，大方直呼「我原諒他了！」文章也引起熱烈討論，不少網友看了都笑翻。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示日前發現家門口被陌生人丟了一包垃圾，一氣之下決定拆開垃圾，看裡面有沒有留下信件或單據等等兇手的個資，結果被他翻出一張ATM的交易明細表，上面顯示對方領了400元後，戶頭裡只剩下89元，悽慘的狀況讓原PO忍不住笑稱：「家門口被亂丟了一包垃圾...... 翻了一下！我原諒他了」。

文章曝光之後引起熱議，不少網友紛紛留言回應「幫qq,而且89還領不出來」、「寫一個慘字」、「當作可憐他吧」、「如果只剩89塊我連印都不印，我都螢幕顯示！」、「可惜沒完整帳號，不然匯11元給他」、「要是我我也原諒他 還想匯11塊給他把錢領出來」、「難怪會窮」、「沒錢就算啦！就連水準也沒有！唉可憐」、「檢舉它。送它一張紅單。立馬變負債」。