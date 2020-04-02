二○一九年十一月，一頭十歲大的鯨魚伏屍蘇格蘭海灘，解剖後發現牠的消化系統中有近一百公斤的塑膠與垃圾。這起事件登上全球多家報紙的頭條，再一次喚醒世人對於塑膠危機的警覺心。

吃塑膠和其他垃圾對於海洋生物有什麼影響？海洋生物又為什麼會吃下塑膠呢？史丹佛大學霍普金斯海洋研究站博士後研究員薩佛卡說，這些問題不容易找到解答，一來是因為塑膠無所不在，估計每年有大約一百八十億磅的塑膠流入海洋，二來是因為人類對於海底世界的認識其實出乎意料地少。

一般認為，海洋生物吃塑膠，因為塑膠就在那裏，牠們分不出好壞，有的動物甚至覺得塑膠聞起來像食物。不過，這種說法無法解釋為什麼某些種類的鯨魚─尤其是齒鯨─會死在海灘，而且一肚子都是塑膠。

根據齒鯨的特性，薩佛卡提出另一個推測：齒鯨習慣在深海中覓食，那裏一片漆黑，因此牠們利用回聲定位尋找食物（以烏賊為大宗），塑膠垃圾傳回來的聲音很可能在牠們耳中聽起來像是食物。

氣候變化、過度捕撈、船舶交通、噪音污染─這些全是影響海洋生物的壓力，只是目前塑膠恐怕位居壓力排行榜的第一名。塑膠輕盈，可是許多塑膠製品其實最終還是會沉入深海，比如塑膠水瓶。有些塑膠原本漂浮在水面，後來上頭長了藻類或藤壺，密度改變了，於是也逐漸往海底移動。在迄今所知最深的馬里亞納海溝中，就曾經發現塑膠碎片。

鯨目除了齒鯨類以外，還有鬚鯨類。鬚鯨沒有牙齒，但刷子狀的鯨鬚是牠們的天然食物過濾器，加上喉嚨較為狹窄，所以無法吞下比磷蝦還要大的東西，很可能正是這個原因，與齒鯨相比，牠們反而不容易吃得滿肚子都是塑膠。不過，難以消化的塑膠微粒可能還是能夠通過鯨鬚，薩佛卡的研究團隊正在針對這個問題深入研究。

無論塑膠垃圾是否為海洋生物的死亡主因，塑膠污染對於海洋環境構成威脅已是不爭事實。這些垃圾不只影響到龐大的海洋生態系統，最終也會累積在我們要放入口中的食物裏。

(本文摘自《講義2020-03-03》)