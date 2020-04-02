今天開始連放4天的清明連假，讓不少上班族想到就嘴角失守，但有一名網友就在臉書上抱怨，表示連假前發現同事心情都很好，本來以為是要放假的關係，沒想到他回家準備換衣服時才發現背後真相，讓他瞬間無奈直呼：「都沒人跟我講」不少網友看了也全都笑翻。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示清明連假前，他發現公司同事每個人看起來心情都很好，想說應該是因為快放假的關係就沒有太在意，沒想到回家準備脫下褲子準備洗澡時，竟發現當天穿的褲子後方，從屁股到大腿的部位破了超大一個裂縫，這才意會過來同事心情好的真相，讓他忍不住爆出粗口並大呼：「都沒人跟我講…一整天就這樣，冷風吹進我的洞」。

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示「真是一群好同事呢~」、「沒感覺涼涼的嗎？」、「重點重點，內褲啥顏色啊」、「好時尚的破褲XD」、「難怪大家心情好」、「還好不是破前面」、「這是春光外洩事件記錄簿嗎」、「你有穿內褲嗎？」、「所以你偏左？」、「女同事是不是都滿臉通紅」、「後面一股涼意」、「謝謝你散播歡樂給同事」。