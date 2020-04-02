不少人會至非洲觀看動物大遷徙，但你知道嗎？海底居然也有魚群遷徙活動。日前有科學家在非洲中部國家安哥拉(Angola)，進行1400公尺深海研究，歷時7.5年拍攝下大量海底照片，近日分析照片時，意外發現海洋生物也有遷徙活動，讓科學家驚呼不已。

'Really amazing': scientists show that fish migrate through the deep oceans https://t.co/aqSJMqffig — Guardian US (@GuardianUS) April 1, 2020

根據《衛報》報導，諾瓦東南大學 (Nova Southeastern University)與格拉斯哥大學（University of Glasgow）攜手研究，利用深海環境長期觀察系統（DELOS），在安哥拉沿海的1400公尺海底進行拍攝，總共拍下12703張照片，其中僅有502張有拍到魚出現，更發現每年11月下旬和6月底，魚類數量有激增的情況。

研究團隊將報告發表於《動物生態學雜誌》上，諾瓦東南大學助教米利根(Rosanna Milligan)透露，「這雖然並不是史無前例，但卻是首次實證」，認為這些魚群正在遷徙，西非海域的浮游生物，每年在深海魚遷移至此的前4個月會大量繁殖，推測深海魚群是為了待浮游生物死亡而下沉，因此才會大量遷徙到此覓食。