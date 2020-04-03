司馬懿，三國時期魏國的權臣、政治家以及軍事家，一生經歷曹操、曹丕、曹叡、曹芳四代統治者，晚年則發動高平陵之變(也稱正始之變)，奪取曹魏的政權，72歲病逝於洛陽，遺願要求後代不要設陵墓，也不准掃墓，千年後才知道司馬懿相當老謀深算。

司馬懿遺囑寫道，「於首陽山為土藏，不墳不樹；作顧命三篇，斂以時服，不沒名器，後終者不得合葬」，意思是說死後葬在首陽山，墓前不立墳、不立碑、不栽任何植物，入葬穿平時的衣服，不要陪葬任何貴重物品，之後遺孀去世，也不能合葬，而他的後代子孫亦遵照遺囑，從未掃墓祭拜。

相較於古人死後重視光榮下葬、建造陵墓，司馬懿的做法令人匪夷所思，一切原因與高平陵之變有關，當時他挾天子以令諸侯，誅殺曹氏家族還有親曹家的官員，雖然為自己後代子孫鋪平道路，但也在歷史上留下罵名。

誅殺如此多對手，司馬懿擔心過去所做所為，會禍延子孫，因此才會立下該遺囑，不敢大張旗鼓設陵墓，也不准祭拜，他的做法與曹操如出一轍，曹操陵墓確切位置近兩千年來一直是個謎，直到2009年才在安陽市考古確認。