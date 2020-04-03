我們經常用「徐娘半老，風韻猶存來形容年紀稍長的婦女仍然頗具姿色風韻的樣子，但你知道這句成語的背後竟然有一個原形人物嗎？她就是南朝梁元帝的正妻「徐妃」，雖然是一名風華絕代的大美人，卻因為荒淫無度的生活在歷史上留下難堪的臭名。

梁天監十六年〈517年〉，南朝的梁元帝蕭繹迎娶了梁朝將軍徐琨的女兒徐昭佩，封為「湘東王妃」，迎娶當天颳起可以吹倒房子的大風，又下起暴風雪，把喜事的帷簾都覆蓋成白色，徐昭佩抵達夫家的時候還發生西州大雷把柱子震碎的事情，被認為是不祥的預兆。徐妃容貌嬌艷，是有名的大美人，卻因為蕭繹瞎了一隻眼睛對他很沒禮貌，導致2人感情不睦，2、3年才到徐妃寢宮留宿一次，而且每次徐妃每次聽說蕭繹要來找她的時候都會故意只畫半張臉的「半面妝」，來諷刺他瞎眼的事情，讓蕭繹每次看到都超生氣，這也是謎語中「徐妃格」的由來。

除了嘲弄皇帝之外，她個性善妒又嗜酒成性，甚至有數次嘔吐在皇帝龍袍上的經驗，讓蕭繹漸漸疏遠她。長年獨守空閨之下，讓寂寞的徐妃開始尋求其他情夫的慰藉，他先和荊州瑤光寺的一個智遠道人智遠私通，後來又和蕭繹朝中的美男子親信暨季江在一起，暨季江當時就曾感嘆：「柏直狗雖老猶能獵，蕭溧陽馬雖老猶駿，徐娘雖老猶尚多情」，這也就是「徐娘半老」成語的典故，之後徐妃又看上一名叫做賀徽的詩人，2人還在一個尼姑庵裡幽會，並在枕頭上題詩相互贈答。

梁元帝蕭繹知道她荒淫的事蹟非常不能接受，但因為很喜歡徐妃替他生的兒子蕭方等，所以暫時忍讓。一直等到蕭方等戰死，蕭繹便逼徐妃自殺，等她投井自盡後又將她的屍體送回徐家，說這是休妻，後來在自己著作的「金樓子」裡，也將徐妃過去淫穢的行為全都大公開，可見對她有多麼厭惡。