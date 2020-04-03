日本人用筷有18禁忌、送禮最好附熨斗？日本人什麼場合都會送禮、都要鞠躬嗎？在室町時代，「小笠原」為日本天皇指定的禮儀宗家，「小笠原流」禮法第33代接班人小笠原敬承斎，1996年任禮法接班人，是700年來小笠原流禮法第一位女性接班人，她在《日本人不說但外國人一定要懂的禮儀》一書中將告訴你，日本人口中的「盛情款待」，跟你以為的，哪裡不一樣。

【精彩書摘】

用筷子進食，日本人有18種禁忌

就如同古時所講究的「筷頭5分，長則1寸」，為了不讓別人覺得不舒服，使用筷子吃東西時，只用筷尖1.5公分至3公分的地方小口小口吃。就算是休閒的場合，也應該留意這一點。

另外，違反餐桌禮儀的用筷方式叫做「嫌筷」，或「忌筷」、「禁筷」。小笠原流的教唱歌曲中，就有和筷子禁忌有關的歌詞：

不知要吃什麼，拿著筷子在料理上遊走，是一大禁忌。

除了這一小段之外，以下這兩小段也是：

把沾了飯粒或菜渣的筷子放入嘴裡舔，叫做橫筷。

用筷子隨意翻攪找自己喜歡的食物，叫做髒筷（探し箸）。

接下來介紹的禁忌，即使和推心置腹的好友一起吃飯，也要盡量避免。

筷子的禁忌

淚筷（涙箸，Namidabashi）：湯湯水水自筷尖流下來。

刺筷（刺し箸，Sashibashi）：用筷子戳食物。

髒筷（探し箸，Sagashibashi）：在盤子裡攪拌、尋找想吃的食物。

疑筷（迷い箸，Mayoihashi）：拿起筷子猶豫不決，前後左右晃動，似乎在挑揀食物。

吸筷（ねぶり箸，Neburibashi）：舔筷子。

移碗筷（寄せ箸，Yosebashi）：用筷子把碗或盤子拉過來。

架筷（渡し箸，Watashibashi）：把筷子架在碗上。

夾筷（箸渡し，Hashiwatashi）：用筷子夾食物給別人。又叫做拾い箸（Hiroihashi）、合わせ箸（Awasebashi）。

指筷（指し箸，Sashibashi）：用拿筷子的手指人或物。

塞筷（込み箸，Komibashi）：用筷子把食物塞進口裡。

扒筷（かき箸，Kakibashi）：把碗含在嘴裡，用筷子往嘴裡扒食物。

敲筷（たたき箸，Tatakibashi）：用筷子敲打飯碗。

別筷（ちぎり箸，Chigiribashi）：左右手各拿一支筷子把食物撕開。

握筷（握り箸，Nigiribashi）：用手握住筷子。

貪筷（移り箸，Utsuribashi）：連著吃菜，未一口菜一口飯交換著吃。

除了以上這些之外，還有其他禁忌。

譬如，把菜從大盤分盛到碗裡時，應該要避免把筷頭和筷尖顛倒過來使用。因為用自己用手拿過的筷頭，來取食物是不乾淨的。還有，把食物分盛到碗裡之後，筷頭也被弄髒了，視覺觀感也不佳。如果店家沒有準備公筷的話，可請店家多拿一雙筷子。

這種把筷子上下顛倒使用叫做顛倒筷（返し箸，Kaeshibashi）或逆筷（逆さ箸，Sakasabashi），也是使用筷子時的其中一個禁忌。順便提一下，我們不稱兩支筷子而叫一雙筷子，據說是因為上菜時，足付托盤上會放兩支一組的筷子，所以筷子的單位是「雙」。

話說，一次性筷子如何掰開？把一次性的筷子橫著掰開，對坐在旁邊的人來說十分危險，所以掰的時候，要先把筷子拿到自己面前，再縱向掰開來。掰的不好時，為了取下筷子的刺，有人會把兩支筷子互相磨擦，但這個動作會讓人覺得不舒服。如果真的很在意那些刺，就用手一根一根拔下來。

(本文摘自《日本人不說但外國人一定要懂的禮儀》/大是文化 提供)