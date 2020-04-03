新冠肺炎全球肆虐，加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯近期爆發價格戰，導致國際原油價格暴跌，國內油價也創下18年新低。對此，就有網友納悶，「油價跌爆物價怎麼沒有降？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破關鍵。

原PO近日在PTT「八卦板」PO文指出，「前幾年只要聽到油價漲，不管什麼產業都一定跟著漲，不論跟油關係有多遠的，也一樣扯出一堆理由跟著漲爆！」讓他不禁好奇，「最近油價一公升不到20元，可能是小弟看過最低的幾次了，為什麼物價不會跌回去呢？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「物價漲主要都是店租漲」、「你所不知道的人事成本」、「台灣有台灣的玩法」、「房租跟人事費用太難了」、「漲價任意門」、「不要說降了，物資只能買台灣產，貴到爆，什麼豆類、砂糖，全面漲價」、「國道客運也沒降啊，油價漲的時候就漲很快」。

不過也有內行人直言「偷偷告訴你，等油價漲回來物價還會再漲一波」、「而且油價漲回來後物價還是要漲」、「報復性漲價要來惹」、「到時候油價漲上去再漲一波，削爆」、「油價恢復正常水準的時候，漲價的無良商家都記起來，絕對不去消費」。