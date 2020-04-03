在坊間流傳著許多的偏方與奇特療法，而「蛇酒」就是其中之一，有不少民眾都喜歡抓蛇入酒，相信喝了以蛇浸泡過的酒後就有功用與療效。最近，一名網友就在娘家發現了一罐陳年蛇酒，他PO出照片好奇地詢問裡面的蛇有哪些品種，然而網友們一看到全都嚇歪了。

這名網友在《爆廢公社》中發文，表示自己在娘家挖出了一大瓶的蛇酒，年分已經不可考，從PO主分享的照片中可以看到，一個透明的罐子中被放入了許多條的蛇，模樣看起來相當驚悚恐怖，而他也好奇地詢問，這罐蛇酒中究竟有哪些品種的蛇？以及放這麼久了是否還能夠再飲用呢？

照片發布後，不少網友都驚呆了，紛紛留言猜測蛇的品種：「雨傘節跟百步蛇」、「最上面那隻好像龜殼花」、「全部是毒蛇：裡面有眼鏡蛇、百步蛇、雨傘節、龜殼花…」；不過也有人相當擔憂，「叫我喝這個老實說我感覺會怕怕的」、「認真覺得野味不要亂吃」、「想喝的話先拿去檢驗吧，天知道裡面會不會有什麼不應該有的東西」、「密封不好，蛇會復活咬人」、「我有聽過蛇泡久了，打開還沒死」。