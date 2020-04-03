古代死囚關押在牢裡的期間，經常會發生和別的犯人搶飯吃，或是食物遭到獄卒扣押的情形，而他們的「斷頭飯」通常就會是這些死囚在臨刑前最後且最為豐盛的一餐，在大部分的情況下，官方都會盡量滿足他們的需求，給予想要吃的食物，只不過這個「斷頭飯」的習俗又是從何時開始的呢？

據史料記載，春秋時期的楚莊王平定了一場內亂，當他要將關押起來的判官們處以死刑前，為了彰顯自己的仁義並攏絡人心，他便下令替這些死囚準備一頓豐盛的大餐，而這個「斷頭飯」的規矩也就從此開始傳承。而根據朝代的不同，斷頭飯的內容也有所改變，像是宋朝的死囚在臨死之前就可以吃到相當精美的餐點，並且依據死囚生前的地位，斷頭飯的豐盛程度、享受的待遇也會不一樣。

此外，斷頭飯其實也受到了佛教思想的影響，因為在其宗教文化中有著「來世輪迴」的概念，認為若是在死前飽餐一頓，轉世之後兩者的恩怨就會消散；而民間也傳說著奈何橋上有一隻惡犬會攻擊死去的人們，因此斷頭飯中就會準備一塊半生不熟的肉，為的就是要給這隻惡犬享用，避免受到傷害。