人的外貌雖然在誕生的那一刻就已經決定好了，但事實上只要經過努力，還是有改變的可能。最近推特上就有一名女模特兒分享了自己2年前後的對比照，原本白皙清純的美少女竟轉變成皮膚黝黑的辣妹，讓許多網友看到後都驚嘆不已，紛紛懷疑兩張照片是否真的是同一個人。

這名女模特兒名為「VIENNA（ヴィエンナ）」，因為經常上傳網美照與現實的反差而在網路上爆紅。上月底她在自己的推特中分享了2018年與今年的對比照片，可以看見左邊的她皮膚非常白皙、襯出了粉色的腮紅，頭上還綁著兩根麻花辮，模樣相當俏皮可愛，但右邊現在的她卻搖身一變成為皮膚黝黑、身材凹凸有致的辣妹，就連妝容也有著明顯的變化。網友們看到照片後都非常震驚，紛紛留言：「兩邊我都很喜歡！」、「真的差太多了吧！」、「真的是同一個人嗎…？」。

事實上，她在上月中旬時也曾分享過6年前上節目的照片，當時的她看起來比現在更為圓潤，VIENNA本人也在文中說道：「舊的照片看起來太糟糕，所以非常努力地改變了」。