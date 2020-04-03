古代帝王後宮佳麗無數，嬪妃侍寢規矩眾多，不過日本幕府時代也不惶多讓，甚至出現奇葩的潛規則，那就是規定無論是將軍的夫人或是側室，只要年滿30歲就不能夠向將軍提出侍寢的要求。背後原因，追根究底無非跟落後的醫療技術有關。

對比滿清皇帝「翻牌子」選擇侍寢妃子的規矩，少有人知道，日本幕府時代，貴為最高統治者的將軍，想與妻妾同床，必須要事先申請；此外，為了更好管理後宮眾多妻妾，並基於體力考量，當時曾出現一個奇葩潛規則——無論是將軍夫人還是側室，30歲之後會向將軍提出「御褥辭退」，意即此後不再侍寢。

看似不人道的舉措，其實出自於保護女方立場為名所建立的規矩，眾所周知，日本貴族妻妾成群的主要目的是為了繁衍後代，但礙於當時醫療技術落後，女子懷孕流產甚或一屍兩命的情況時有發生，因此一旦妻妾年逾30歲，就被視為是高齡懷孕，強行生產仍有一定的危險性。再者，這樣的規定無疑是替將軍們提供了「喜新厭舊」的高尚藉口，因此得以長時間施行。