新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，造成各國皆人心惶惶。日前，埃及一戶華人準備在家中舉辦烤肉派對，並把食材放到庭院曝曬，沒想到一旁鄰居看見粉色細長的食材後誤以為是蛇肉，嚇得趕緊打電話舉報。

Panicking neighbors at a New Cairo residential compound reported that their Chinese neighbors were grilling snakes in their garden, prompting police to storm their place of residence. https://t.co/HECFGGaa01 — Arab News (@arabnews) April 1, 2020

根據外媒報導，居住在開羅的一群華人日前打算在家中的庭院開一場烤肉派對，並在事前先將所有的食材準備好，有一些還鋪設在箱子上拿到室外曝曬，然而他們的鄰居看到後卻十分恐慌，因為這些細長的食材看起來就像是被剝了皮的蛇肉，而且數量還非常驚人，讓他嚇得立刻打電話舉報，警方到達現場後也將這戶華人給逮捕，並沒收了全部的「蛇肉」。

不過，在經過檢查後，開羅獸醫學研究中心主任奧拜德（Sayed Obaid）表示，這些細長的食材並不是蛇肉，而是一些哺乳類動物的生殖器官，儘管如此，當地相關單位還是成立了一個專案小組，用以檢驗這些沒收的食材是否有害，因為埃及人通常沒有食用蛇的習慣，此外為了保險起見，安全部門也替這戶住家進行消毒，並另外再沒收了一些食材。