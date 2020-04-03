(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

當代網路十分發達，直播產業也跟著熱門了起來，其中有一群人就專門進行「吃播」，在鏡頭前吃各式各樣的美食給觀眾們看。近日，有一名大陸的吃播主爆紅，只見她不斷在鏡頭前誇讚「黑蒜」非常美味，然而卻止不住頻頻作嘔的反應，讓網友們看到後都笑翻了。

這段影片最近在微博上瘋傳，從畫面裡可以看到，一名吃播主正拿著一罐全新的黑蒜要嘗試，在之前她也不斷地強調誇讚黑蒜非常好吃，沒想到才剛打開她就止不住地不斷乾嘔，趁著稍微緩過來之時，她趕緊拿出了一顆黑蒜剝殼並放進口中，咬了幾下就驚嘆地大喊好吃，兩眼還有著發光的特效，但這種狀態不到幾秒就又破功，她再度乾嘔了起來，就連本人就覺得這種情形十分好笑。

不久後，這名吃播主又再度上傳了影片挑戰，還信誓旦旦地說：「我作為一個吃播，我能吃不了一個蒜？」，但結果也如同上次一樣，黑蒜才剛吃進嘴裡就又開始乾嘔。網友們看到後都笑翻了，紛紛留言：「為什麼她嘔的時候，眼睛還有閃光特效」、「好吃到吐就是這樣了吧大概」、「吃播真的不容易」、「職業生涯最大的困難」、「所以這玩意到底是好吃還是不好吃？」、「黑蒜是甜的，但是自帶發酵的味道是有點不能接受」。