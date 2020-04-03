大多數人都會經歷生老病死，從古至今都會在往生者臉上或身上蓋紙或布，一般人以為只是迷信或是習俗，但有內行人解釋這個行為是有科學根據的。

傳聞在春秋戰國時期，吳國戰勝越國，吳王夫差把越王勾踐捉來羞辱，後來就把勾踐放走，儘管大臣伍子胥百般諫言殺勾踐，避免夜長夢多；豈料吳王卻聽信讒言，認為伍子胥心懷不軌就把他殺了。而越王勾踐在臥薪嘗膽10幾年，終於滅掉吳國，吳王臨終前說，「我死以後用白布蓋在我臉上，因為我死後也無顏面對在地底下的子民和伍子胥」。

從那時候開始，百姓們家裡有人過世，也會開始將紙或白布蓋在往生者臉上；但有專家出面解釋，這個做法其實是有科學根據，因為古代科學不發達，要判斷一個人是否真正死亡技術有限，所以想到用呼吸的水分判斷，才得以避免來不及搶救或誤判死亡的烏龍發生。

此外，蓋白布也有一說法是尊重往生者，人死後身體僵硬和血液停留，臉部就會變得可怕甚至扭曲，遮住面貌也是保留死者生前最好的一面，並減輕人們對死者的恐懼。