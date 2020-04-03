傳說就是這樣煉成的！你還記得嗎？人面魚、多腿雞、日治刑場、辛亥隧道、蔣公銅像…文字工作者謝宜安在《特搜！臺灣都市傳說》一書中，完整爬梳事件始末，破解13則曾經席捲臺灣人生活的都市傳說。

【精彩書摘】

銅像傳說既是「軍中鬼話」，也是「校園怪談」

「蔣公銅像會動」的故事模組，有可能是先誕生自軍中鬼話，後來才變成常見的校園怪談。網路上提到「蔣公銅像會動」的例子多半集中在二○○○年後，但是當有不少退役軍人分享他們當兵時的軍中怪談，則可以推測「蔣公銅像會動」的說法，從一九九六年左右就在軍中流傳了。

憲兵後備論壇上有一篇討論「軍中鬼故事」的帖子，談到了蔣公銅像的馬換腳、蔣公銅像騎馬繞操場的傳聞。有一位退役憲兵回應時，表示他聽到蔣公銅像傳聞的時間，大約在「民國八十幾年」，也就是一九九六年左右。但當時他聽聞的內容是：

印象中據學弟當時所敘述，蔣公銅像被發現的異樣只是持韁繩的左右手互換，並沒有牽扯到鬼怪之說，再說蔣公又不會害人，而且韁繩拿了那麼久總是會痠，換換手也應該，所以輕鬆一點別想太多。

這位退役憲兵是一九九○年入伍，他說當時並沒有聽說過這樣的說法，因此傳說應該是一九九○年後才出現的。他還說，「馬腿自行換腿」和「騎馬跑操場」的說法，他第一次聽說。

這一段話提供了一些重要的線索。包括，他提到一九九○年代中聽到的版本是「持韁繩的左右手互換」，這個異狀在如今的「蔣公銅像」傳說中並非主流，因此可能是比較早期的版本。對照另一篇憲兵論壇上「軍中鬼故事」的PO文，我們可以知道「換腳」跟「騎馬跑操場」的說法在一九九八年左右已經出現。也就是說，一九九六至一九九八年間，「蔣公銅像換手」在憲兵傳言圈中，演變成了今日比較常見的「換腳」跟「騎馬跑操場」版本。

那麼更早的「換手」的版本又是怎麼出現的呢？很有可能源自陳為民的「軍中鬼話」系列。陳為民的《無聊男子的軍中鬼話III》有一篇〈換手事件〉，故事中蔣公騎馬像，兩隻手會在半夜十二點互換。憲兵訓練中心最後請來具有歷史的軍旗鎮壓，蔣公銅像才不再換手。《無聊男子的軍中鬼話III》出版於一九九三年，這個故事由於發生在憲兵訓練中心，憲兵論壇上也討論過。若「蔣公銅像會動」的說法是從「軍中鬼話」系列傳開的，那麼一九九○年時，自然還不存在這樣的傳聞，當時入伍的人也無從聽說起。

那「作為校園怪談」的「蔣公銅像會動」傳說又是何時傳開的？

BBS政大貓空行館一九九七年有一篇帖子，原PO提到他會跟其他學校學生「扯扯後山的蔣先生和他愛駒換腳站立或換姿勢這個不怎麼恐怖的故事」 ，因此政大版傳說應該是在一九九七年前傳開的。那之後蔣公銅像傳說內容也越來越豐富，尤其是各種投幣傳說：

「投十元進去就會唱歌，投二十元會唱梅花梅花滿天下。」

「丟五十塊的話，蔣公會下來換你騎馬；丟一百塊的話，蔣公會把馬舉起來，換馬騎蔣公。」

蔣公又會唱歌又會舉馬，能文善武又歡樂無限。這種娛樂蔣公的開關在哪裡呢？有人說「馬的屁股」晚上會變成投幣孔，還有讀政大的網友分享，他半夜盯著蔣公銅像找了好久的投幣孔，結果都沒有找到。欸呀，真是太可惜了。

(本文摘自《特搜！臺灣都市傳說》/蓋亞 提供)