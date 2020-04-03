蛇是許多人最害怕的動物之一，擔心一不小心就會被牠給咬傷。大陸一名駕駛最近在開車的時候，突然發現一條大蛇居然在他的擋風玻璃上攀爬，讓他頓時間嚇得不知所措，只好趕緊將車開到消防局前求救。

根據《澎湃新聞》報導，這名四川車主日前如同往常開車上路，沒想到卻在半路看見擋風玻璃爬上了一條體型不小的蛇，讓他頓時間嚇壞了，而副駕駛的乘客也將這驚人的一幕給拍攝下來，可以看見這條蛇不斷地左右晃動著，好像對自己身處的地方感到疑惑，而駕駛則驚恐地直嚷嚷：「天哪，你是多久到我車上來的嘛」、「你別嚇我，我最怕這個啦」。隨後駕駛直接將車開到附近的消防局門口，請消防人員協助處理，目前已將這條蛇放生至野外。

新聞曝光之後，許多網友看到也覺得非常恐怖，紛紛留言：「要我早就把方向盤扔了」、「隔著螢幕都感到害怕」、「驚不驚喜，意不意外，大蛇導航，幫您快速到達消防隊」、「我最害怕蛇了，我要是當場看到，我可能會暈過去」、「蛇：我這個雨刷可還好？」。