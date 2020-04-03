日本人送禮必附「熨斗」？奠儀禁送新鈔？這個熨斗當然不是真熨斗，而是象徵長壽的乾鮑魚片。包奠儀更馬虎不得──包新鈔會有「你早就知道這個人會死亡」的意思。《日本人不說但外國人一定要懂的禮儀》作者小笠原敬承斎，是700年來小笠原流禮法第一位女性接班人，他在本書中將告訴你，日本人口中的「盛情款待」，跟你以為的，哪裡不一樣。

【精彩書摘】

送禮不可或缺的就是「熨斗」。送禮所指的「熨斗」，是「熨斗鮑」的簡稱。把鮑魚削得薄薄的晒乾後，再泡水延展拉長，就是原本的熨斗鮑，也就是乾鮑魚片。

根據《新明解國語詞典》解釋，「熨斗」是把彩紙摺疊成可以包乾鮑魚片的形狀，並附在贈禮上，也就是我們現在所說的「摺紙封簽」（喜事用的禮金袋上的小立體裝飾）。簡單來說，現在的摺紙封簽，就是取代以前的乾鮑魚片。現在的摺紙封簽，有的會貼在祝儀袋的右上方，有的會直接印刷在熨斗紙上，且仔細看就會發現，封簽裡面都有包著黃色或茶色系的熨斗鮑。

鮑魚是祭神時最具代表性的供品，不但營養高，且有效期限久，所以被視為是長壽的象徵。因此，鮑魚就成了送禮的首選。現在，伊勢神宮舉行祭神儀式時，還是會用鮑魚製成的乾鮑魚片，有的神社甚至會視鮑魚為神明。

雖然鮑魚之外的東西也可以用來送禮，但是一般還是會附上乾鮑魚片或乾鮑魚，不過，現在都用小小的摺紙封簽來取代了。

摺紙封簽主要是附在有喜慶時的禮金袋上，因為摺紙封簽有「延年益壽」的涵義，所以探病、喪事所使用的香奠袋上，一般不會附上摺紙封簽。另外，因佛教忌殺生，所以把有腥臭味的鮑魚，附在禮金袋上的做法，除了喪事不宜之外，其他場合也都該盡量避免。

香奠袋的常識

如果是悲傷的事情，香奠袋則要用墨色較淡的筆寫。關於袋子背面的摺疊方式，如果是喜事，就把下側往上蓋，如果是喪事，則把上側往下蓋。這麼做的意思是，喜事我接受這份喜悅；喪事因為悲傷所以低下頭。

如果在喪事包新鈔，會讓人有「你早知道這個人會死亡」的意思，是很失禮的行為，但是，站在喪家的角度思考，收到髒兮兮的紙幣也感覺不是很好。我認為最適中的做法，就是先把新鈔對折，再放進香奠袋中。

(本文摘自《日本人不說但外國人一定要懂的禮儀》/大是文化 提供)