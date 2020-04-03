新冠肺炎疫情嚴重，不少上班族需居家隔離，為了因應時局，企業也紛紛啟動在家上班，若要進行視訊討論，便會透過相關軟體進行會議。美國有一名老闆，日前與下屬進行視訊開會，豈料不小心誤開特效，卻又不知道如何關閉，讓畫面變得相當有趣，也使下屬哭笑不得。

根據《BuzzFeed News》報導，奧坎波（Lizet Ocampo）是「People For the American Way」的政策總監，此為倡議組織，例如鼓勵拉丁裔選民投票等，近日進行在家上班政策，與下屬透過微軟的Microsoft Teams討論議題時，先前她因好奇而下載不少視訊特效，「星期一早上我們開會，但我卻發現，我的臉竟是馬鈴薯頭」。

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk — Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020

奧坎波起初還很困惑，之後才意識到是特效，但她卻不知該如何關閉效果，讓下屬當場笑瘋，無奈的她直接開始開會，說著「作為一個倡議組織，我們該為所有人爭取正義與機會」，嚴肅話題搭配搞笑的特效，讓在場視訊的同事都笑翻，其中一人Rachele還截圖PO網，獲得93.1萬人按讚，就連微軟也回應「實在是太有趣了」。

奧坎波事後才知她爆紅，還貼文表示「我是馬鈴薯老闆，你該看我戴皇冠的模樣，對吧？我很高興在這個時間點逗人開心，請大家待在家裡，注意安全！若想要更多笑點，請關注我最喜歡的喜劇演員@cristela9」，不少網友也回應「我覺得應該誇獎一下員工們，在這種情況下還能開會，若是我早就笑翻了」。