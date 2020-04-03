古時候的人不像現代人能自由戀愛，當時的女子嫁人都是父母之命，往往連未來夫婿長怎樣都不知道，更何況是男歡女愛的事情；所以她們的母親送她們出嫁時，會偷塞一本書，主要內容是教學房中術，事後更整理成經書《素女經》。

原來古代很多父母怕女兒出嫁後，因為對男歡女愛的事情不了解，在洞房花燭夜鬧笑話，於事會由母親編撰一本書，圖文並茂解說結婚當晚該做的事情；久而久之，有人特地將這些書的內容整理過後，就變成後來令人害羞的《素女經》，更隨著朝代更迭，延生出許多相關作品。

其中明朝江南四大才子之一的唐伯虎，特別喜歡在自己的畫中著墨難女之事，也深受當時百姓喜愛；不過，可惜的是，到了清朝這些明朝受歡迎的作品都被銷毀，所剩無幾。有趣的是，現代人出嫁已不需在塞《素女經》，因為科技發達，男女普遍早熟，反而出現更多預防的事情，像是未婚懷孕或性病等。