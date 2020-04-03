兩位正妹主持人分別是「Shirley Sham沈殷怡」及「Shirley Chan陳欣妍」(影片來源/臉書/ViuTV)

新冠肺炎肆虐全世界，不少賽事或產業也因此中止，日前台灣體育電視台因沒賽事，因此改播動漫《灌籃高手》造成熱議，而近日香港旅遊節目，原本要至國外拍攝，也因此次疫情延宕，選擇在境內出外景介紹旅行景點，豈料由於女主持人僅穿泳衣爬山，也意外吸引觀眾注意。

香港電視頻道《ViuTV》釋出旅遊節目「美女郊遊遊」預告，主打「首個只著三點式行山節目」，只見兩名正妹主持人，紮起馬尾、穿上熱褲，而上衣則是搭配比基尼，露出凹凸有致的身材曲線，露出燦笑讓人忍不住多看幾眼，預告推出後吸引14萬人觀看。

而這兩位正妹主持人，分別是「Shirley Sham沈殷怡」及「Shirley Chan陳欣妍」。不少人看完後直呼「這旅遊節目好兇狠啊！」、「山峰好美！讓人也想一起爬」，但也有人認為不妥「這樣爬山不怕被蚊子叮嗎？」、「到底是做旅遊節目，還是賣肉的啊！」、「這樣爬山，很容易曬到脫皮喔！」，主持人事後也解釋，其實這一支預告是愚人節企劃，更分享最新一集的專業爬山節目。