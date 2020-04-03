全世界有許多種族，而不少國家內又有各種部落民族，有些更有神秘特色，讓人嘖嘖稱奇。喜馬拉雅山裡的卓巴部落，隸屬大陸56個民族之一，但他們外型神似俄羅斯人，而且還有特殊習俗「男不婚女不嫁」；不過，當地後代仍源源不絕，不免令人好奇該怎麽有後代。

卓巴人生活在喜馬拉雅山上，儘管他們屬於大陸民族之一，外型膚白貌美，男性因打獵身材強壯，反而看起來更像鄰國戰鬥民族俄羅斯人；儘管現代科技發達，但該部落的人穿著仍是用獸皮製作，食物也是靠著男性打獵和部落的人自己耕作，過著相當原始的生活。

他們雖然過著原始的生活，在兩性間卻有超前衛觀念，就是卓巴人男不婚女不嫁，沒有結婚制度，彼此看對眼就能成為伴侶；因此就算他們不婚，只要有女子懷孕就把小孩生下來，這就是他們最特殊的繁衍後代方式，更因為這種關係，該部落的人感情都很濃厚，從不擔心沒有後代。