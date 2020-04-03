新的文物、理論及基因發現正在幫助我們重新認識最早的美洲人。為最早的美洲人賦予了第一張臉孔的是一名不幸的少女，她在大約1萬2000至1萬3000年前在猶加敦一處洞穴中失足摔死。她的厄運，是科學界的好運。發掘她的過程始於2007年，當時，由阿爾貝托‧納瓦率領的一隊墨西哥潛水員發現了一個巨大的水下洞穴。他們將這個驚人的發現命名為Hoyo Negro，意思是「黑洞」。

他們的燈光照亮了深淵底部的一片史前骸骨，其中包含至少一副幾近完整的人類骨骼。納瓦將這個發現通報給墨西哥國家人類學與歷史研究院，該院於是集合了一支由考古學者及其他研究人員所組成的國際團隊，負責調查洞穴與洞中的物品。那副人骨以希臘神話中的水仙女之名被暱稱為「奈亞」，後來被證實是美洲所發現過最古老的人類骸骨之一，也是完整程度足以作為臉部重建基礎的骸骨中，歷史最久遠的，遺傳學者甚至從上面取得了DNA樣本。

發現少女骸骨的潛水員為她取名「奈亞」，臉部重建的結果顯示，最早的美洲人跟後來的美洲原住民長得不太像，不過基因證據顯示他們確實有共同的祖先(圖/國家地理雜誌提供)

這些遺物結合起來，或許有助於解開長久以來關於美洲最早居民遷移過程的一個謎團：如果美洲原住民是最近一次冰期即將結束時遷徙到美洲的亞洲拓荒者後代，為什麼他們的外表和祖先並不相像？

所有的跡象都顯示最早的美洲人相當粗暴。只要檢視古美洲人的骸骨，就會發現超過半數的男性都有暴力導致的傷痕，而且十具男性骸骨中就有四具有顱骨骨折。那些傷口不像是打獵意外造成的，而骸骨上也沒有戰爭留下的痕跡，例如逃離攻擊時所受到的重擊。反之，這些男性似乎會彼此打鬥——而且既頻繁又激烈。

女性沒有這類傷口，不過她們的個子比男性小很多，而且有營養不良及遭到伴侶暴力相向的跡象。對黑洞研究團隊的共同領導人考古學家吉姆‧查特斯而言，這一切都指出最早的美洲人是他所謂的「北半球野生型」族群：他們大膽又好鬥，男性極為陽剛，女性則瘦小順從。他認為這就是最早期美洲人的臉部特徵與後來的美洲原住民大不相同的原因。

最早的美洲人是不怕冒險的拓荒者，戰利品被最強壯的男人贏走，為女人而起的爭鬥也都是他們獲勝。因此，他們剛強的性狀與特徵在性擇中勝出，壓倒了在後來較傾向定居的族群身上可見到、比較溫和且馴化的特質。

查特斯的野生型假說只是推測，但他的團隊在黑洞的發現可就不是了。奈亞具有最早期美洲人的典型臉部特徵，也擁有跟現代美洲原住民一樣的遺傳標記。這表示這兩個族群並非如某些人類學家所主張的那樣，是因為最早的族群被後來的亞洲移民所取代才會有不同的長相。他們之所以長得不一樣，是因為最早的美洲人在抵達美洲之後有了改變。在這個過去20年間朝著全新方向突飛猛進的學科裡，查特斯的研究只不過是其中一項有趣的發展。

【本文摘自《國家地理》雜誌中文版】