明成祖朱棣，或稱永樂帝，於北京地區崛起，因此即位後，在永樂十九年正式遷都至北京，故宮至此已有600多年歷史，其中養心殿最為重要，是為了方便古代皇帝辦公的地方，但卻常年處於潮濕陰冷，因此維修保養較為頻繁，也讓專家非常頭疼，沒想到一掀開地磚後讓他們驚呼。

根據《每日頭條》報導，養心殿是古時皇帝工作寢宮，但該殿卻較常年潮濕，導致木頭建築結構受潮而損壞，每年都需花費許多修葺費用，讓工作人員相當不解，為了找出潮濕原因，因此找來專家檢查，意外掀起一塊地磚後發現，地板下竟是大量的管道，這也是使養心殿潮濕的原因。

但地板下為何會有這些管道呢？經調查《明史太祖本紀》、《明史地理志》等史料後，發現古時冬季冷時，又沒有暖氣的技術，為了達到保暖效果，便會讓熱水通過管道，使養心殿裡的溫度提高，而隨著民國後，養心殿也不再被使用，裡面的水未被排出，才會造成養心殿寒冷潮濕的環境。