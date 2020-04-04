五胡十六國時代中，後趙的第三位皇帝趙武帝石虎，以生性殘忍、殺人不眨眼出名，而他的兒子石邃，與父親如出一轍，荒淫無度且喜愛吃人肉，尤其是頭顱，只要他看上的女性皆逃不出魔爪，曾有殺父篡位念頭的石邃，最後敵不過自己的父親，遭石虎滅掉全家。

《晉書》曾記載這麼一段，「妝飾宮人美淑者，斬首洗血，置於盤上，傳共視之。又內諸比丘尼有姿色者，與其交褻而殺之，合牛羊肉煮而食之，亦賜左右，欲以識其味也」，意思是說，石邃將身邊姬妾打扮漂亮，然後把頭砍下，清洗乾淨後放在盤裡，讓賓客傳遞觀賞。

甚至連尼姑也不放過，看到稍有姿色，就抓進宮裡玩弄，玩夠了再將她們殺掉，與牛、羊肉混在一起烹煮食用，自己吃還不行，還要與別人一起分享，認為這樣才美味。慘忍事蹟傳到父親石虎耳裡，他不以為意的說「西晉司馬氏父子兄弟自相殘殺丟江山，豈有殺自己兒子石邃的道理」。

石虎可以容忍兒子殘暴，卻無法忍受他不聽自己的命令，個性蠻橫的石邃，漸漸不把父親當一回事，還密謀殺害父親，因此石虎誅殺石邃，包括兒媳婦、身邊親近的26人，且全埋在一個棺材裡，宮裡同黨200多人，無一倖免。