台灣除了「日據刑場」以外，校園怪談的常見套路，應該就是「蔣公銅像會動」了吧？事實上，日本校園內也有一座會動的「二宮金次郎」銅像，甚至「會流血淚」。文字工作者謝宜安在《特搜！臺灣都市傳說》一書中，完整爬梳事件始末，細密追究，還原時空，破解13則曾經席捲臺灣人生活的都市傳說。

【精彩書摘】

「蔣公銅像會動」是臺灣版「二宮金次郎」怪談？

日本有一類怪談，很接近於「蔣公銅像會動」傳說，叫作「晚上會動的二宮金次郎像」。二宮金次郎本名二宮尊德，是江戶末期的思想家。他以好學聞名，據說小時候會邊走路邊看書，因此年幼的二宮金次郎「負薪讀書」的樣子非常有名。日本近代化後廣設學校，就用二宮金次郎「負薪讀書」銅像，來鼓勵學生們努力向上。在日治時代的臺灣，不少學校裡也有二宮金次郎像。就是這個「幾乎每所學校都有」的銅像，為傳說提供了基礎。

傳說這些小孩樣的二宮金次郎像，到了晚上會動起來。因為他十分好學，所以還會跑去圖書館借書。除了去圖書館以外，他還會在操場上走。有些傳說則說二宮金次郎「會流血淚」。

日本的二宮金次郎校園怪談，有許多要素和臺灣的蔣公銅像校園怪談是共通的：除了晚上會動以外，還包括會走操場、會流血淚等。

可以說，只要有人像，就很容易產生「人像會動」之類的傳聞。除了銅像以外，日本還有「音樂教室的貝多芬肖像眼睛會發光」、「貝多芬肖像的眼睛會動、會看人」的校園怪談。臺灣相似的，則是「國父遺像的眼睛會動」、「國父遺像會流血淚」的傳說。

為什麼會有這些傳說呢？這是因為，人們對於「人像」十分在意。除了銅像有鬼故事以外，生物教室裡的人體模型、洋娃娃、布偶也是鬼故事經典主角。這些人像為什麼會讓我們害怕？我們或許是這樣想的：這些物體都已經擁有人形了，會不會也擁有一些「其他東西」，比如……靈魂？

這樣的恐懼或許是人類共通的吧，而在臺灣跟日本，又有相似的校園空間。正是因為校園裡存在著一堆銅像與肖像，可以讓這些人像怪談產生。日本因為提倡勤學，而在許多學校裡放了二宮金次郎像，如此一來，「二宮金次郎」怪談才可以在不同學校之間流通。在這點上，臺灣可以說比日本更有潛力產生銅像怪談吧。

因為蔣公「崩殂」之後，臺灣這塊島嶼上，矗立起了滿滿的蔣公銅像。

(本文摘自《特搜！臺灣都市傳說》/蓋亞 提供)