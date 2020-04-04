蒙古帝國由成吉思汗在1206年在斡難河邊建立，他和後代子嗣在往後的100多年間在歐亞大陸和北非各地四處征戰，將領土幅度擴張至橫跨歐亞兩洲，是歷史上鄰接版圖最遼闊的國家。據說當時蒙古大軍出征的時候都會帶一批母馬隨行，究竟母馬在蒙古騎兵當中有什麼樣的作用呢？

蒙古人在武力興盛的時期曾經發動3次西征和各處大大小小的征戰，在1256年到1309年間最大疆域曾到達2400萬平方公里，東至太平洋，北達北冰洋，西達黑海沿岸甚至匈牙利，南至南海，可以說是舉世無雙的創舉。而蒙古騎兵在征戰四方的時候都會攜帶一個祕密武器，那就是「母馬」，因為馬群也有自己的社會結構，母馬是維持穩定的關鍵。據了解，馬群中有少量的種馬，相當於皇帝的存在，數量較多的母馬則類似種馬的後宮，也是種馬的侍衛，而占馬群大多數的戰馬，戰鬥力雖強，卻沒有領導力和生育力，在馬社會中居於最底層，在這樣金字塔型的社會結構中，母馬的位置對維持整個馬系社會來說非常重要。

再來就是因為打仗的時候，最重要也最容易短缺的就是士兵們的糧食，成吉思汗曾經說過：「蒙古戰士有兩種食物，一種是紅食，一種是白食」。紅食指的是肉，白食指的是奶，而常年生產馬奶的母馬恰好可以提供這兩種食物，對驍勇的蒙古戰士來說，是高品質又營養的食物來源。