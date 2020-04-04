導演中村高寬介紹紀錄片《橫濱瑪莉》(影片來源/youtube/一席YiXi)

二戰後日本投降，但在日本卻出現慰安婦現象，主要伺候美國士兵，使得不少日本女性受騙下海。日本著名導演中村高寬，於2006年製作出紀錄片《橫濱瑪莉》，講訴一名日本慰安婦淪為站街妓女，最終與一名美國軍官相戀，但因戰爭又被迫分開，為了等心愛的人歸來，她在路邊一等就是40年，但到死前仍未等到愛人出現，她的故事讓許多人感到不捨。

西岡雪子年輕時才華洋溢，不僅會彈琴、寫字，英文也相當流利，1945年日本戰敗後，父親於戰亂中去世，24歲花樣年華的她，決定獨自外出找工作，但當時失業狀況嚴重，女性根本難以謀生，直到報刊出現「俱樂部招聘女性事務員」一職，要求條件為18至24歲女性，且包吃住、薪水高，讓她燃起了一絲希望應徵，沒想到卻是惡夢的開始。

這一俱樂部是日本政府於戰敗後成立的「特別慰安設施協會」（RRA，Recreation and Amusement Association），主要提供美軍性服務，不少女性在無奈下成了慰安婦，但由於美軍都不愛做保護措施，導致慰安所性病狀況嚴重，占領軍司令部以「公然賣淫是對民主理想的背叛」為理由，要求日本政府關閉各處的慰安所，導致不少慰安婦被趕上街賣身，而西岡雪子也就是其中一位。

西岡雪子外表出眾，又說著流利英文，當時受到許多美軍喜愛，她還曾與一名軍官相愛，對方甚至送給她「翡翠戒指」做為定情信物，無奈因韓戰爆發，軍官因此被調離，離開前告訴西岡雪子會回來接她，自此她流連於橫濱街頭，又被稱「橫濱瑪莉」，一等就是40年，為了讓返回的軍官能注意到她，還刻意將臉畫白，塗上誇張的妝容，也有人說這是她偽裝的面具。

西岡雪子儘管年老色衰，但總是戴著一副眼鏡，穿著高跟鞋、白紗裙與白手套，行為舉止仍相當優雅，期間有人幫助她，但也有人鄙視她，有咖啡店顧客不願用她喝過的杯子，她也沒因此感到氣憤，直到1991年她遇到元次郎，其為同性戀者、歌手，由於他的母親也是一名妓女，他曾言語傷害母親而感到內疚，因此將彌補的心情投射在西岡雪子身上，全心全意地照料她。

直到1995年的冬天，西岡雪子告訴元次郎，她要離開橫濱，告別信中寫道「如果再給我30年，我會成為一個好老太太。我還有很多夢想…」，而當時元次郎也因患上癌症休養，兩人便失去聯繫，直至2001年，西岡雪子返回家鄉已6年，待在養老院，出院的元次郎得知後，馬上與西岡雪子見面，並在養老院的舞台上，唱著兩人首次見面他所唱的歌《I Did it my way》，當時的西岡雪子也不再畫濃妝，最終於2005年過世，享年83歲，死前仍未等到心上人歸來。