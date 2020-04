導演中村高寬介紹紀錄片《橫濱瑪莉》(影片來源/youtube/一席YiXi)

二戰後日本投降,但在日本卻出現慰安婦現象,主要伺候美國士兵,使得不少日本女性受騙下海。日本著名導演中村高寬,於2006年製作出紀錄片《橫濱瑪莉》,講訴一名日本慰安婦淪為站街妓女,最終與一名美國軍官相戀,但因戰爭又被迫分開,為了等心愛的人歸來,她在路邊一等就是40年,但到死前仍未等到愛人出現,她的故事讓許多人感到不捨。

西岡雪子年輕時才華洋溢,不僅會彈琴、寫字,英文也相當流利,1945年日本戰敗後,父親於戰亂中去世,24歲花樣年華的她,決定獨自外出找工作,但當時失業狀況嚴重,女性根本難以謀生,直到報刊出現「俱樂部招聘女性事務員」一職,要求條件為18至24歲女性,且包吃住、薪水高,讓她燃起了一絲希望應徵,沒想到卻是惡夢的開始。

這一俱樂部是日本政府於戰敗後成立的「特別慰安設施協會」(RRA,Recreation and Amusement Association),主要提供美軍性服務,不少女性在無奈下成了慰安婦,但由於美軍都不愛做保護措施,導致慰安所性病狀況嚴重,占領軍司令部以「公然賣淫是對民主理想的背叛」為理由,要求日本政府關閉各處的慰安所,導致不少慰安婦被趕上街賣身,而西岡雪子也就是其中一位。

西岡雪子外表出眾,又說著流利英文,當時受到許多美軍喜愛,她還曾與一名軍官相愛,對方甚至送給她「翡翠戒指」做為定情信物,無奈因韓戰爆發,軍官因此被調離,離開前告訴西岡雪子會回來接她,自此她流連於橫濱街頭,又被稱「橫濱瑪莉」,一等就是40年,為了讓返回的軍官能注意到她,還刻意將臉畫白,塗上誇張的妝容,也有人說這是她偽裝的面具。

西岡雪子儘管年老色衰,但總是戴著一副眼鏡,穿著高跟鞋、白紗裙與白手套,行為舉止仍相當優雅,期間有人幫助她,但也有人鄙視她,有咖啡店顧客不願用她喝過的杯子,她也沒因此感到氣憤,直到1991年她遇到元次郎,其為同性戀者、歌手,由於他的母親也是一名妓女,他曾言語傷害母親而感到內疚,因此將彌補的心情投射在西岡雪子身上,全心全意地照料她。

直到1995年的冬天,西岡雪子告訴元次郎,她要離開橫濱,告別信中寫道「如果再給我30年,我會成為一個好老太太。我還有很多夢想…」,而當時元次郎也因患上癌症休養,兩人便失去聯繫,直至2001年,西岡雪子返回家鄉已6年,待在養老院,出院的元次郎得知後,馬上與西岡雪子見面,並在養老院的舞台上,唱著兩人首次見面他所唱的歌《I Did it my way》,當時的西岡雪子也不再畫濃妝,最終於2005年過世,享年83歲,死前仍未等到心上人歸來。