每隔4年舉行一次的世界盃足球賽，是世界各國球迷關注人口數最多，且最受歡迎的賽事，不過外界好奇，為何不少球員在休息時，無論是補充運動飲料或是喝開水，充其量只是用來漱口，下一秒就立刻吐掉？背後原因其實很聰明！

眾所周知，足球運動員在場上長時間的奔跑，不僅十分耗損體力，也會因為身體脫水導致口渴，所以他們需要及時補充水分，保持競技狀態。

此外，足球運動員在場上劇烈對抗中時，會加速呼吸道黏液的分泌，口水自然就會不斷堆積在喉嚨處，因此足球場上也經常會看見球員習慣性的吐出嘴巴內的口水，這是十分常見的正常生理反應。他們補充水分的目的不是為了喝水，而是透過「碳水化合物漱口」的方式緩解口腔。

這樣的做法，關鍵核心在於欺騙大腦，讓大腦誤以為人體已經補充了更多能量，有效緩解疲勞和不適感。再者，在激發球員能量的同時，也能避免球員出現胃脹和腹絞痛的症狀。過去也有研究證實，透過碳水化合物漱口方式，當液體在口中停留時間在5秒至10秒時，能提升球員30分至70分鐘的運動表現。