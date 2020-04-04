電鍋除了煮飯、蒸包子饅頭以外，還可以炒菜、燉菜，是不少家庭必備的超實用廚房神器，而台灣人的家中所購買，幾乎又以「大同電鍋」為大宗。近日，有網友就發現自己家中的大同電鍋除了中間的扳鍵外，竟沒有將之開關機的按鈕，不過有專業網友就曝光了這設計背後超貼心的原因。

這名網友在PTT上發文，他表示自己最近發現家裡的大同電鍋上面只有一個扳鍵，按下去了電鍋就會開始煮飯，等它跳上來後則會繼續保溫，根本沒有辦法關機，後來PO主才知道，原來他家中的電鍋是沒有開關的，想要將之關機唯一的辦法就只有「拔掉插頭」，讓他覺得非常困惑，直問：「怎麼會有這麼奇葩的設計，台灣人從來就不覺得哪裡怪怪的嗎？」。

此文一出，有不少人就留言曝光了這樣設計的貼心原因，「拔電才是省電」、「拔掉才是真的關掉，不然還是會耗電」、「越簡約的設計越耐用」、「讓你學習拔插頭是很重要的一件事，被電過就知道啦」、「讓飯菜保溫用的，其實對於忙碌的家庭主婦很貼心」；此外，也有人指出其他型號的大同電鍋就有開關設計，只是PO主家剛好使用的是較舊且沒有開關的型號。