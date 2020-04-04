印度位屬熱帶氣候地區，全年共分為雨季（6-10月）、旱季（3-5月）與涼季（11-2月），氣候基本上都非常溫暖炎熱，就算是涼季氣溫也大約落在20度左右，並不算寒冷。但儘管如此，在印度的街頭時常可以看到男性們包著頭巾的模樣，這究竟是為什麼呢？難道他們的頭都不悶嗎？

其實印度男性包頭巾最主要的原因就是因為信奉「錫克教」，據悉，錫克教為世界第六大宗教，全球共有約2500萬名教徒，而其中大部分的教徒都居住在印度的旁遮普邦，由於印度種姓階級制度非常嚴苛，在過去包頭巾是只有貴族才可以做的事，而錫克教的創辦人古魯·那奈克（Guru Nanak）積極對抗這種不平等的關係，主張不分男女貴賤，人人生而平等，因此包頭巾也是該教極其重要的象徵之一。

此外，在該教的教義當中，毛髮是由神所賜予的禮物，因此教徒們一生都不能剪去鬚髮，由乾淨的「頭巾帽」（turban）包裹從未剪過的頭髮是他們對神的一種尊敬，而女性教徒也是如此，只不過她們是在頭上披著「紗巾」（chiffon），若是在公眾場合脫下頭巾就會被認為是恥辱的行為。