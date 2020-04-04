《中時電子報》精選本周發燒刊物《不一樣的中國史1：從聚落到國家，鬼器森森的時代───夏、商》、《不一樣的中國史2：從文字到思想，文明躍進的時代──周》、《小人物：我的爸爸是賈伯斯》、《氣候緊急時代來了》、《懂一點法律勞資不對立，管理不犯錯》、《日本人不說但外國人一定要懂的禮儀》，透過簡要易懂的書摘，以及精彩內容，帶您全方位掌握歷史脈絡、世界趨勢、全球疫病和世界偉人背後不為人知的故事。

【1】神秘挖死人骨頭 古文物藏迷人細節

現代人生活便利，但沒有先人的努力就沒有現在的日子。知名歷史學家楊照透過《不一樣的中國史》，述說每個朝代的重要性，其中在華人最早出現的時代夏商周，原本僅是部落民族，靠著突破性的發明，開創強大的王朝；書中打趣地敘述考古學就是「挖死人骨頭」，也在過程中依稀看到村落遺址、陶器、青銅器和甲骨文等古文物，更見到夏商周時期部落相愛相殺的互動競爭。

【2】亂世出偉人 奠定中國文明的黃金時代

全世界所有語言中，中文難度數一數二的高，漢字的歷史演化相當久遠，建立千年文字系統不曾消失，知名歷史學家楊照透過《不一樣的中國史》，講解中文字何其奧妙，以及當年學術思想的黃金年代，從語言、文字，和思想、哲學，彼此之間如何微妙牽繫。

【3】曾遭賈伯斯否認 女兒訴逾30年真相

科技傳奇賈伯斯在許多人眼裡是個大人物，他的4名子女裡面，大女兒麗莎布倫南曾被他堅決否認親子關係，但在他逝世前才終於後悔，甚至反覆說「欠她一回」。

麗莎布倫南知道自己在父親心中曾是邁向成功的汙點，但她卻將父親視為目標，加速她成長；她在《小人物》一書裡寫出，不被父親認可的30餘年裡，如何面對成長遇到的徬徨、掙扎和衝撞，以及追尋自我歸屬和理想中的親情，這些種種都是屬於她自己的一部分，後來也得到父親最重要的話，「我會是妳一生認識最重要的人」。

【4】新冠病毒之後 下個流行病來自氣候變遷？

新型冠狀病毒來襲，全球經濟市場、公衛體系都面臨大震盪。這一波疫情顯示，人類根本還沒準備好面對未知疾病。但，氣候變遷也可能導致未知疾病出現？

世界更熱、更窮、更多瘟疫！一點溫差就能帶來全新病毒、千年一遇的災難，癱瘓整個經濟。長期對氣候變遷進行研究報導的大衛‧華勒斯—威爾斯在《氣候緊急時代來了》一書，揭示從經濟海嘯到瘟疫爆發，未來12大氣候風險與新生存模式。

【5】在家上班好爽？這樣做當心被罰錢

新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴重影響各行各業，許多公司祭出策略因應這波衝擊，例如在家裡上班、視訊會議等，上班不進公司首要面對的就是打卡問題，出缺勤該如何記錄？根據勞動部調查，肺炎影響的經濟情況，84%工作者未受影響、2.3%開始裁員，許多公司採取縮減人力策略，約聘人員該如何自保？或是服務業若遭調動地點，該如何保護之前累積的客源、業績？這時了解一點勞資法律，讓勞方權益不吃虧，資方也更懂得管理。

【6】日本人用筷18禁忌 逾半台灣人狂踩雷

日本人用筷有18禁忌、送禮最好附熨斗？日本人什麼場合都會送禮、都要鞠躬嗎？在室町時代，「小笠原」為日本天皇指定的禮儀宗家，「小笠原流」禮法第33代接班人小笠原敬承斎，1996年任禮法接班人，是700年來小笠原流禮法第一位女性接班人，她在《日本人不說但外國人一定要懂的禮儀》一書中將告訴你，日本人口中的「盛情款待」，跟你以為的，哪裡不一樣。