大自然有著極其殘酷卻又不得不遵循的規則，生存下來的物種通常都會朝著對自己有利的方向進化，而肉食動物獵殺草食動物也是經常可以在大自然中看見的畫面，然而我們卻很少有機會看到肉食動物互相攻擊殘殺的現象，這是為什麼呢？

第一個原因就是因為捕食肉食動物的風險過大，這些動物幾乎都位於食物鏈的最頂端位置，為此牠們的身體構造也會發展成更具有攻擊性的樣子，若是兩隻肉食動物貿然起了衝突，不管最後誰獲得了勝利，基本上都會呈現兩敗俱傷的結局，而獵食草食動物的危險就降低了許多，除非逼不得已，這些肉食動物當然不會隨便冒風險。而這一點在人類的身上也可以發現，我們經常食用的肉類大多數都是草食動物。

再者，根據營養級的角度來看，植物吸收太陽光給予的能量，接著傳遞給初級消費者（草食動物），最後才是次級消費者（肉食動物），在這個能量傳遞的過程中有很大一部分的營養會散失，也就表示肉食動物就算冒著極大的風險去獵食同類，但吸收到的營養遠不比獵食草食動物還多，因此牠們在一般的情況下當然不會選擇同類相殘。