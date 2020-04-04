(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

在傳統的喪葬儀式中，親屬通常都會替逝去的人製作一座墓碑，並將其埋葬於地底下安眠。然而，一名哈薩克女子卻在商場中看見自己父親墓碑上的遺像變成了地磚的一部份，任由經過的消費者們踩踏，她立刻氣得向警方提出了申訴。

根據外媒報導，這名女子娜塔莉亞（Natalia Andreeva）收到了許多朋友傳來的網址，一開始她還感到非常困惑，不過當她點開來看到影片和照片後卻受到了巨大的衝擊，因為她父親的遺像竟變成了某間購物商場的地磚，讓來往的消費者在上面不斷踩踏著。娜塔莉亞透露，自己的父親早在2004年時過世，並埋葬於某座公墓當中，然而那座公墓在2014年時決定製作新的墓碑，而死者的家屬們都沒有收到返還的舊墓碑，以為公墓方都已經進行妥善的處理。

娜塔莉亞對此感到非常生氣，立刻向該商場進行反應，並同時報了警，警方隨即也展開調查，她表示家人知道此事後都像她一樣震驚又生氣，希望商場或建商公司可以將父親的遺像碎片還給他們，並嚴懲那些隨意出售墓碑材料的人。