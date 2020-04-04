10個小孩中約有1～2位有睫毛倒插，別以為睫毛倒插是小事，倒插的睫毛一直摩擦角膜，可能造成角膜磨損，嚴重恐失明！

家中的孩子不時眨著眼睛，還常用手揉眼，小心有睫毛倒插的問題。倘若放任睫毛一直摩擦角膜沒有治療，嚴重時可能影響視力，變成弱視，甚至有失明的危機！

10個孩子約有1、2位 睫毛倒插

一般而言，上下眼瞼都有2～3排睫毛，正常的睫毛應該向外生長，假如有幾根睫毛或一整排睫毛往內長，就是「睫毛倒插」。中國醫藥大學兒童醫院兒童眼科主治醫師謝宜靜指出，東方人因臉型與眼型緣故，睫毛倒插的情況較西方人常見。根據振興醫院眼科主治醫師許粹剛的臨床經驗來看，10個病童中就有1、2位有睫毛倒插的問題。

孩童多因內眥贅皮 導致睫毛倒插

睫毛倒插的成因可分成先天與後天兩大類。在先天因素方面，孩童最容易因內眥（眼眶）贅皮而導致睫毛倒插。許粹剛醫師解釋，當內眼角的組織較多，使得睫毛往內捲，睫毛就會摩擦到內側的眼球。這類型的睫毛倒插通常發生於2、3歲的孩子身上，隨著成長發育，臉型及眼型會變化，到了8、9歲通常不會再有內眥贅皮的困擾。

就後天因素來看，謝宜靜醫師指出，大部分與眼瞼內翻有關，像是年長者因年齡較長，全身組織變得較鬆弛，或曾被強酸、強鹼潑到眼睛而改變皮膚結構，使眼皮結痂，都可能使眼皮往內翻，造成睫毛倒插。另外，許粹剛醫師補充，有些人長期罹患結膜炎或砂眼等讓眼瞼發炎的疾病，這會造成眼瞼結疤，因而改變睫毛生長方向，倒插的睫毛就可能摩擦到眼角膜。

嚴重睫毛倒插恐影響視力 變成弱視

睫毛因倒插而摩擦眼角膜，除了會讓孩子感覺不舒服、流眼淚之外，最重要的是還可能影響視力。謝宜靜醫師解釋，就像戴上有刮痕的眼鏡，會看不清楚一樣，位於黑眼珠最外層的透明眼角膜，因為不斷摩擦，會使角膜從點狀破皮變成片狀破皮，角膜水腫甚至潰瘍，會讓孩子看不清楚東西，視力當然不會好。

尤其是正處於3～7歲大腦視覺發展區域快速發育階段的孩子，兩眼的視覺平衡佳，看東西才會清晰，若因各種原因（如睫毛倒插而角膜破損影響視力）造成大腦受到的視覺刺激太少，發育緩慢就會變成弱視。

許粹剛醫師補充，有時候睫毛上帶有不明的病原體，像是常見的葡萄球菌，因睫毛倒插而破損的眼角膜，易因病菌造成角膜二次細菌感染。

諮詢／謝宜靜（中國醫藥大學兒童醫院兒童眼科主治醫師）

許粹剛（振興醫療財團法人振興醫院眼科主治醫師）

採訪整理／黃錦琇

(本文摘自《大家健康》第201704期)