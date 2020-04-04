情侶在一起久了，就會決定踏入下一個階段，規劃結婚等事宜，在不同國家在這一塊也有不同習俗，像是聘禮、彩禮和嫁妝等，如果兩家人沒談好很容易讓一段好姻緣破局；在印度女人地位低微，沒想到越漂亮的女人反而更難嫁出去！

原來在印度男人娶妻不需要出一毛錢，但女方出嫁必須戴著高昂嫁妝，因為他們認為女方帶的嫁妝越有價值，丈夫就會更珍惜她；相反的，若是嫁妝不夠豐厚，婚後女子可能就會飽受虐待和毆打。這種習俗讓當地家庭怕生女兒，有的甚至直接棄嬰，但有些家庭捨不得放棄一條生命，會努力賺錢替女兒準備豐厚的嫁妝。

不過，印度有一些女人樣貌標緻，身材穠纖合度，美到吸引許多男人爭相上門提親；但這些漂亮的女人卻更難嫁出去，因為她們的父母會把美貌當談判條件，試圖和提親的男人要求減少嫁妝或免除嫁妝，但多數男人都不會同意，無法接受讓一個女人空手進門。

因此印度的女人就算美如天仙，但不符合男方要求的嫁妝，一樣嫁不出去；除非有專情男子執意非她不娶的情況，男方家人才會勉強同意不用收嫁妝。