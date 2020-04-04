古代通常都會透過科舉制度來選拔人才，讓他們擔任官員，這也可以說是窮人家唯一能夠翻轉人生的機會，如果好好把握住，就能擺脫窮困的生活，而那些考取好成績的人在之後基本上都過得還不錯，然而卻有一個人被稱為「最窮狀元」，儘管當官了還是過著清貧的日子。

駱成驤原姓李，母親自幼身亡，只有父子兩人相依為命，但因為不善管理財務導致家境清寒，父親只好將他過繼給駱姓夫婦，所幸他天資聰穎又熱愛讀書，9歲就隨養父到四川成都的書院學習，14歲應州試受到許多官人的讚賞，長大後更成為四川省舉人，但在赴京考試時落選，沒錢返家的他經過朋友介紹找到了教書的工作，並於一年後考中進士。

最後一關殿試中，駱成驤原本成績只排在第六名，但他在考卷上寫下了「主憂臣辱，主辱臣死」，讓光緒帝深受感動，直接將他選為狀元，而駱成驤也成為了四川省唯一且最後一位的狀元。

然而當官後的駱成驤維持著勤政清廉的精神，過著節儉又平凡的生活，因此也被別人稱為「布衣狀元」，曾經有人贈送給他4千元，沒想到他卻隨即將之全數捐獻給當時擔任校長的四川高等學校，他也在教育上擁有許多的付出與貢獻。