寶寶半夜哭不停討奶喝，讓你睡眠不足，到底該如何戒夜奶呢？其實夜奶是過渡期，只要寶寶睡飽就不會半夜想喝奶，不過若想加速戒夜奶可以嗎？來看醫師怎麼說！

面對日夜不分的新生兒，最痛苦的應該就是半夜還要起來餵奶。到底該如何有效的幫寶寶戒夜奶呢？各位睡眠不足的新手爸媽們來看看吧！

寶寶為什麼需要喝夜奶？

對一到三個月的寶寶來說，喝夜奶是基於生理需求。林口長庚紀念醫院新生兒加護病房江明洲主任解釋，血液中的葡萄糖（血糖）對嬰兒尤其重要，因為它是腦部很重要的能量來源，若嚴重低血糖，可能會造成腦部損傷。而一到三個月的寶寶體內肝醣儲存較少，因此需要定時喝奶，以維持血糖穩定。

半夜餵奶好累人，來看戒夜奶好時機

江明洲主任表示，生理上寶寶三個月之後，可以減少夜奶。除了肝醣儲存足夠外，

隨著孩子漸漸發展，孩子白天清醒的時間及活動量都會增加，爸媽可以在這個時候多與寶寶互動，提高晚上睡眠時間，使日夜顛倒的狀況減少，進而降低夜奶的機率。

加速戒夜奶的三個方法

1.兩、三個月的寶寶，可將睡前的兩餐間隔時間縮短

較小的寶寶不建議一餐喝飽一點，因為兩、三個月寶寶的胃食量是固定的，如果有一餐特別多，可能會打亂寶寶進食的規則性。江明洲主任建議可以將睡前的兩餐間隔縮短，就有機會讓寶寶半夜不喝奶。

2.四到六個月的寶寶，可在睡前的一餐增加副食品

江明洲主任表示，這個時期寶寶的肝醣儲存是足夠的，而副食品比較有飽足感，在睡前添加能降低夜奶機率。

3.別因寶寶哭就餵奶

其實寶寶哭鬧不一定是飢餓，建議可以先安撫寶寶。對母奶寶寶來說夜奶是種讓人安心的習慣，這種狀況，只能透過增加白天的活動量，延長寶寶夜間睡眠時間。

戒夜奶和寶寶的睡眠息息相關

江明洲主任表示，其實夜奶習慣與寶寶的睡眠息息相關，建議三個月以上的寶寶，可以開始養成固定的睡眠儀式及固定的入眠時間，會有爸媽表示必須抱著寶寶睡，不然他會一直哭，其實有時候寶寶哭鬧不一定要抱著哄他入睡，只要爸媽在一旁，讓寶寶有安全感即可，不然可能會讓寶寶容易更敏感。若能建立睡前儀式，讓寶寶了解晚上是睡覺時間，也不要和寶寶有大動作的玩樂，就能讓孩子有較好的睡眠，也能減少夜奶狀況。

諮詢／林口長庚紀念醫院新生兒加護病房主任 江明洲

採訪撰文／許宜津

(本文摘自《嬰兒與母親》第202003期)