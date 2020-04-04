新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續在全球延燒，台灣目前累計確診病例也已經來到355例，許多餐廳或公司大樓在進入之前都要求必須先量測「額溫」，以防感染的風險。但最近有網友就發現，明明自己沒有發燒，但每次在量額溫的時候卻總是跑出超高溫的數值，讓他相當困惑。

這名網友日前在PTT上發文，提到之前自己去看診時，測量額溫竟出現超過37.5度的高溫，之後多次重新測量結果都仍維持在37.5度以上，但他本人卻沒有發燒，回家自己量體溫時也呈現36.5度；後來PO主到理髮店也是因為超高的額溫而被拒收，但他回家在量腋溫時又回復到36.5度的狀態；近日去餐廳吃飯也出現了同樣的詭異狀況，這讓他感到非常不解，直言：「不通過率達3成，造成小的生活上莫大困擾」。

此文一出，許多網友紛紛表示共鳴：「我也是，都很怕要去的地方進不去」、「就是我…曬一下太陽就超標了，我的額頭是什麼太陽能板嗎」、「前陣子有鋒面我都34度」、「+1，超困擾，還被公司請回家」；但有人就點出了造成額溫過高的可能原因，「額溫受環境影響很大，進去前先洗臉擦乾散散熱」、「在外面奔波曬太陽有差，先休息冷卻一下會比較低」。

根據衛生福利部國民健康署資料指出，量體溫的方法有肛溫、口溫、腋溫、背溫、耳溫、額溫等，其中肛溫最接近身體真正的溫度，而耳溫在必要時也可取代肛溫。但若是用額溫槍或紅外線測量皮膚表面，常發生嚴重低估真正體溫的現象，所以不建議常規使用。