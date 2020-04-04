在 Instagram 查看這則貼文 🌸Diletta Leotta🌸（@dilettaleotta）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 16 日 上午 3:11 張貼

新冠肺炎(COVID-19)疫情全球持續擴大，其中義大利災情慘重，實施封城後許多行業也連帶受影響。義大利知名體育女主播萊奧塔(Diletta Leotta)因疫情無法在運動場上工作，但居家隔離仍不忘本業，在網路上曬出居家工作照，意外引起網友暴動。

在 Instagram 查看這則貼文 🌸Diletta Leotta🌸（@dilettaleotta）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 28 日 上午 1:34 張貼

綜合外媒報導，義大利性感體育女主播萊奧塔是DAZN頻道當家花旦之一，專門播報義甲足球聯賽，最近當地因為新冠肺炎疫情很多比賽都延宕，但她在家仍不忘做足功課，替隨時開始的比賽好好準備；萊奧塔在Instagram分享居家工作照，沒想到各種火辣穿搭，讓粉絲看了受不了，無論是露出「一線天」的睡衣，或是西裝外套搭了一件超低胸白T恤，都擋不住她的曼妙身材。

在 Instagram 查看這則貼文 🌸Diletta Leotta🌸（@dilettaleotta）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 7 日 上午 5:27 張貼

這段期間萊奧塔除了分享在家工作的照片，也不忘和粉絲互動，上傳化身小廚娘的照片，還有運動健身的各種美照；大票粉絲看完都超興奮，不僅讚賞她的廚藝和健身成果，更有不少人忍不住開玩笑，「根本不記得她做了什麽料理」、「我只看到萊奧塔的身材」、「太會穿衣服了吧，讓人都忘記她原本在做什麽」。