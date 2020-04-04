一般人聽到南極第一時間想到的就是企鵝和白雪世界，在電影或小說裡的各種情節，讓大眾以為南極經常有狂風暴雪；但真相卻出人意料之外，事實上南極極少下雪，暴風雪只是狂風把地面上的雪吹起來。

南極有相當厚的冰層，厚度從1800公尺到4800公尺之間，但詭異的是，當地幾乎都不下雪，為何還有如此大面積的雪地和冰層；據南極科考站的資料顯示，南極每年的降水量僅50毫米，比撒哈拉沙漠還要少，內陸地區更稀少，只有10毫米；除此之外，當地均溫僅攝氏零下25度，縱觀各種氣候條件，南極是一個非常乾燥的區域。

而降水量少也導致南極鮮少有下雪的情況，但當地之所以擁有厚重的冰層，其實是多虧「日積月累」；儘管南極降水機率低，但下雪之後雪也不會融化，所以隨著億萬年的時間，就形成現在人們看到的冰層。

不過，現代社會科技進步，對環境污染也加劇，南北極冰層出現融化的狀況，這些地區的野生動物棲息地也面臨遭剝奪的危機；因此人們應該更注重環保，才能共同守護地球。