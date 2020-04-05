「蔣公銅像會動」之所以可以既是軍中鬼話，又是校園怪談，是因為「軍中跟校園裡同樣都有蔣公銅像」的緣故。甚至不只如此，公園、公家機關也很常見到蔣公銅像，臺灣基本上就是一個充滿蔣公銅像的島嶼。為什麼會有這麼多銅像呢？文字工作者謝宜安在《特搜！臺灣都市傳說》一書中，完整爬梳事件始末，破解13則曾經席捲臺灣人生活的都市傳說。

【精彩書摘】

蔣介石在一九七五年春天去世。同年夏天，內政部火速通過了《塑建總統蔣公銅像注意事項》，規定各縣市政府必須建造蔣公銅像，來表達對於先總統蔣公的「永恆崇敬」。除此之外，這些蔣公銅像必須按照規定塑像：必須是立像（但是部隊跟學校可以造騎馬像，所以軍中跟政大的蔣公才有馬可騎），台座高度不得低於兩公尺，銅像高度不得低於一公尺七十公分。（身高部分沒有膨脹，蔣介石大概就這麼高，但台座會讓他顯得非常高）銅像周圍還要種花、保留空間，讓民眾來獻花瞻仰。畢竟是偉大的蔣公，瞻仰人潮肯定絡繹不絕，而且民眾說不定還會因為痛失偉人而哭得死去活來，預留的空間正好讓他們縱情哭泣，這想法真是太有遠見了。

不過《塑建總統蔣公銅像注意事項》也有相當神奇的地方，比如要求蔣公的神貌「應充分顯示 蔣公慈祥、雍容之神貌，並含蘊大仁、大智、大勇、堅毅、樂觀之革命精神，與至誠、博愛、愉快、生動之神情」。

一個表情要蘊含這麼多品德，太強人所難了吧！

這個注意事項直到二○一七年才廢止，也就是說，我們現在看到的蔣公銅像，都是在上述原則下設立的。雖然我們可能覺得蔣公銅像的笑容有點微妙，但那可不是一般的微笑啊，是包含了大仁大智大勇的革命精神，跟至誠博愛愉快的生動微笑啊！

《塑建總統蔣公銅像注意事項》的神貌之所以荒謬，在於它太過鉅細靡遺。為什麼要這麼鉅細靡遺呢？因為它其實是在規定「人們應該如何記憶蔣介石」：無論蔣介石本人實際個性如何，人們都必須認為他是慈祥博愛、堅毅至誠的。

按理來說，在正常的民主國家裡，人們可以自由選擇記憶領導人的方式。任何一個領導人都會有正反兩面評價，人們有權選擇要怎麼看他。但是《塑建總統蔣公銅像注意事項》，就是在跟人們說：你們只能記得蔣介石的正面形象，只能記得他的慈祥，不能記得他的殘酷。

因此就算蔣介石任內有殘殺上千人的白色恐怖，蔣公銅像依然是慈祥和藹的。

那麼，當蔣公銅像衍生出會動的鬼故事，這種「蔣公記憶」又產生了什麼改變呢？

(本文摘自《特搜！臺灣都市傳說》/蓋亞 提供)