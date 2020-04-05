男女之間發生親密行為，彼此之間「有沒有感覺」，是重要的因素之一，一位女網友分享與男友床笫之間的趣事，大吐苦水表示某天起床，以為正要天雷勾動地火，想不到兩人打鬧到一半，男友突然喊出弟弟的名字，害女網友瞬間冷掉。

女網友在論壇「Dcard」上發文，早上起床男友從背後抱住她，甜蜜的動作也讓兩人突然勾起慾火，開始互相嬉鬧一番，接著原PO手滑到對方身體上，「看到他癢的樣子，忍不住開始戳他的腰，他就很癢的一直笑」，這時男友突然喊一句「王XX不要」！

女網友瞬間愣住，因為這句是男友弟弟的名字，喊出來後對方自己也傻住，才解釋說弟弟很常搔癢同個位置，才會不小心叫出來，但女網友慾火早就被澆熄，「真的叫一個直接沒Fu，看來我要多搔幾次，讓他改掉搔癢就會想到弟弟的習慣」。

文章讓許多網友笑翻，留言笑說案情不單純、不過好險是弟弟名字，不是女生的，「換成是其他人，就很尷尬了」、「我之前叫過我妹的，女友快氣死」、「建議妳盯好他弟弟」、「這關係不對勁喔」、「弟弟：紙包不住火的」。