在歷史上每個朝代都有屬於自己的服裝特色，再加上古代封建社會思想保守，階級制度較為森嚴，這一點也體現在了服裝上面，而其中最為明顯的就是官服。而宋朝的官員們上朝時總是會穿著紅色的衣服，脖子上還會掛著一個白色的圓圈，這個看似簡單的裝飾品背後卻暗藏著大大的玄機。

根據史料記載，這個白圈叫作「方心曲領」，這個名詞最早在《新唐書·輿服志》出現，最遲從漢代就已經在使用，而它的設計從外貌上來看，上方是一個白色的圓圈連接著下方的小方型，也蘊含了「天地方圓」的宇宙觀。不過一開始「方心曲領」的出現僅是為了讓官服更加服貼，到了宋朝後，統治者又加入了另外一種概念以鞏固他的政權，自古以來皇權就和天命有著不可分的關係，套入到「方心曲領」中的話，上圓就代表著天命、下方則為皇權，而這些大臣們就夾在兩者之間，為的就是要警醒他們隨時注意恪守本分以及君臣之禮。

而宋朝所延伸出的這種「方心曲領」又被不斷地沿用至明末，直到清朝時才被廢止，此外「方心曲領」也被傳到了日本與韓國，當時都可以在他們的官員身上看到類似形狀的裝飾品，而且時至今日，我們仍可以在韓國的傳統服裝中看見「方心曲領」的身影。