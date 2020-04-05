罕見巨嘴怪魚 斷頭照樣咬爆鋁罐(影片源自Youtube)

海洋深處長時間照不到陽光，許多生物外表會進化成特殊模樣，適應沒有陽光的日子，長相常會被人類誤以為是「水中大海怪」，雖然這些生物外表可怕，但大多個性溫和，像這隻巨嘴魚怪，真實身分是「狼鰻」，有著嚇人的大嘴還有咬合力，但其實相當溫馴。

2位國外漁夫在丹麥法羅群島(Faroe Islands)捕獲一隻長相恐怖的怪魚，體型偏大、身上帶有黑色斑點，「血盆大口」的模樣讓人印象深刻，且咬合非常有力，漁夫將鋁罐放到牠嘴裡，馬上就被咬爆，更令人驚訝的是，就算頭被切掉，嘴巴依舊可以快速的咬爆鋁罐。

狼鰻(Woof eel、Atlantic wolffish)又稱狼魚，肉食性動物，平常將身體埋在泥沙中，主要以甲殼類、魚類為食，本身具有天然防凍的功能，能在非常寒冷的環境中保持血液流動，體長約1到2公尺，最有特色的地方就是巨大頭部、醜陋的臉蛋、大嘴裡凌亂的牙齒，可以輕鬆咬斷甲殼類動物。

第一次看到狼鰻，都會被牠的外表嚇到，但狼鰻不會主動攻擊人類，潛水員靠近時牠會在旁邊悠遊，甚至可以輕輕撫摸，目前尚未出現傷人的紀錄。