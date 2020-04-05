印度至今仍存在著森嚴的種姓制度，且同時受到性別和宗教等的偏見影響，階級地位較低的婦女經常遭到不友善甚至是過分的對待，而從古印度文化中所流傳下來的「聖女」習俗更是驚人，寺廟會在貧困的村落中招募年幼的女性，美其名曰將她們奉獻給神，但事實上卻悲慘地淪為僧侶的玩物。

許多聖女都來自於貧困的家庭當中，為了生計，她們大部分都在10多歲時就被家人奉獻給寺廟，雖然平時主要還是與家人同住，但只要廟方有需求，她們就必須隨傳隨到，除了唱歌、跳舞取悅僧侶之外，還必須滿足這些僧侶們的慾望，年紀輕輕的她們也藉此成為了家中唯一的搖錢樹，身上背負著同年齡孩子不需背負的極大壓力，此外平時若是沒有了寺廟給予的收入來源，她們也得到街頭賣藝或乞討，甚至有些人乾脆兼當娼妓來掙錢，但等到年老色衰時生活就會變得十分悽慘。

更悲慘的是，這些聖女被規定不得接受教育，大部分人都是文盲，想要靠一己之力脫離這種悲慘的命運相當困難，而且她們多半也無法結婚，沒有人願意娶擁有這種過去的女性。而這種殘忍且不合理的習俗遭到許多人的抨擊，印度政府也已經下令禁止，然而少數地區仍存在著這項傳統。